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مدير مباحث سوهاج: سنستقبل المواطنين اليوم بالورود والحلوى

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مدير مباحث سوهاج: سنستقبل المواطنين اليوم بالورود والحلوى مدير مباحث سوهاج: سنستقبل المواطنين اليوم بالورود والحلوى

>سوهاج محمود مقبول

 قال اللواء خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج أن رجال الشرطة سوف يستقبلون اليوم جموع المواطنين على مستوى المحافظة بالورود والحلويات، لافتا إلى أن اليوم هو يوم أقل من العادى والأمور تسير بشكلها الطبيعى، وأن رجال الامن على يقظة تامة من أجل الحفاظ على أمن وآمان الوطن والمواطنين.

ودعا الشاذلى، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطنين والتعامل بجدية ويقظة، وأن رجال الشرطة على استعداد تام للتضحية بدمائهم وارواحهم فى سبيل تحقيق الأمن والحفاظ على المواطنين من أى سوء، لافتا إلى أن هناك تعاون مستمر بين رجال الشرطة والجيش والقيادة التنفيذية لنشر الأمن وتحقيق الاستقرار، ووعد بأن يكون الجمعة يوم هادئ مثل باقى الأيام.

 

 

 


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