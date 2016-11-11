«الزراعة»: رفع الحظر جزئيًا على صادرات الخيول المصرية للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الجمعة، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر جزئيًا عن صادرات الخيول المصرية إلى دول الاتحاد،عن طريق تطبيق منطقة خالية من أمراض الفصيلة الخيلية، لتصدير الخيول منها.

وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كافة جهود الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ممثلة في المستشفى البيطري العسكري، وبمساعدة مؤسسة الأهرام للحصان، نجحت في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر جزئيا عن صادرات الخيول المصرية اليها، وذلك بعد اتصالات مكثفة استمرت طوال العام الماضي.

وأضاف فايد، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن رفع الحظر الجزئي جاء من خلال تطبيق منطقة خالية من أمراض الفصيلة الخيلية للسماح بتصدير الخيول المصرية، منها عن طريق تطبيق الاشتراطات والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016، وهي التي تتفق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة لازالت تبذل قصارى جهدها؛ لاستكمال رفع الحظر بشكل نهائي عن الخيول المصرية خلال العام المقبل، مناشدًا كافة المهتمين بتصدير الخيول المصرية بضرورة التعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل مصلحة الوطن ورفعته.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الاتحاد الأوروبي أصدر تشريعًا أوروبيًا برقم رقم (إص 2016/1899)، وذلك نهاية الشهر الماضي، باعتماد المحجر البيطري بالمستشفى البيطري العسكري التابع للقوات المسلحة، فضلا عن السماح بالتصدير منه طبقا للإجراءات التي اشتمل عليها القرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016، وذلك كحل مؤقت لحين زيارة المفوضية الأوروبية إلى مصر وإعادة التقييم مرة أخرى.



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