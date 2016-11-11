إلغاء 7 رحلات جوية دولية بمطار القاهرة لانخفاض أعداد الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي، الجمعة، إلغاء 7 رحلات جوية دولية؛ لعدم جدواها اقتصاديًا، وقلة عدد ركابها.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطار، في تصريحات خاصة لمراسل “أونا”، الجمعة، إن السلطات تلقت 4 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 486 والمتجهة إلى مدينة جاسم السورية، ورحلة رقم 112 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة 106 والمتجهة الي ينبع، ورحلة رقم 825 والمتجهة الي العين .

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 137 والمتجهة إلى البصرة، ورحلة رقم 115 والمتجهة إلى جاسم، فضلا عن وصول إخطار آخر من شركة اير كايرو، بإلغاء رحلتها رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى .