«التعليم»: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل فى امتحانات الثانوية العامة

وافق الدكتور الهلالي الشربيني، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، على البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث وتسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء، ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى، إن هذه الإجرءات تأتى في إطار الاستعداد للبدء في أعمال التحضير لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي تُعدها وتُشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

وأوضح البيان، أنه سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل أكبر عدد من شاغلي الوظائف المناسبة للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان، وكذ لك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة، ونوه البيان الى أنه لن يتم الإلتفات إلى أي استمارة تقدم يدويًا، نظرًا لأن الندب يتم عن طريق الحاسب الآلي، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين.