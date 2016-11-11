أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«التعليم»: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل فى امتحانات الثانوية العامة

Google+ Print
«التعليم»: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل فى امتحانات الثانوية العامة «التعليم»: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل فى امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور الهلالي الشربيني، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، على البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث وتسجيل بيانات المرشحين للعمل كرؤساء، ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى، إن هذه الإجرءات تأتى في إطار الاستعداد للبدء في أعمال التحضير لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة التي تُعدها وتُشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

وأوضح البيان، أنه سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل أكبر عدد من شاغلي الوظائف المناسبة للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير الامتحان، وكذ لك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة، ونوه البيان الى أنه لن يتم الإلتفات إلى أي استمارة تقدم يدويًا، نظرًا لأن الندب يتم عن طريق الحاسب الآلي، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا