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مصرع 13 شخصًا جراء حريق اندلع في مصنع ملابس بالهند

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مصرع 13 شخصًا جراء حريق اندلع في مصنع ملابس بالهند مصرع 13 شخصًا جراء حريق اندلع في مصنع ملابس بالهند

حريق في مصنع ملابس بالهند (تويتر)

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم، اليوم الجمعة، في حريق اندلع بمصنع نسيج في بلدة ساهيبآباد الواقعة على بعد نحو 20 كلم شمال العاصمة نيودلهي، حسبما ذكرت مصادر رسمية.

وقال مفوض الشرطة في ساهيبآباد أخيلش قومار، إن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي اليوم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

وأوضح المسئول الأمني أن كل العمال الذين كانوا في المصنع لقوا حتفهم بسبب الحريق.

وبحسب المصدر، لا توجد إصابات نتيجة الحادث الذي وقع في المركز المتخصص في صناعة الملابس بالمجمع الصناعي في ساهيبآباد بولاية أتر برديش.

وتعد الحرائق والحوادث الصناعية شائعة في الهند بشكل نسبي جراء عدم وجود تدابير كافية للوقاية، فضلاً عن عدم الجدية في تطبيق إجراءات السلامة.

يذكر أن 22 شخصاً قد لقوا حتفهم خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جراء اندلاع حريق بإحدى مستشفيات ولاية أوديشا الواقعة شرقي الهند.

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