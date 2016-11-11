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تشديد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

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تشديد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة تشديد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة

أرشيفية

مراسل «ONA»

قامت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، بتشديد إجراءاتها التفتيشية ، وذلك علي المداخل والمخارج المؤدية للصالات، من خلال تفتيش السيارات والأفراد داخل الأتوبيسات، والإطلاع علي بطاقات الرقم القومي، تزامنًا مع الدعوات التي تطالب المواطنين بالنزول للشوارع، اليوم الجمعة، للتظاهر.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه تم وضع خطة أمنية لأحكام السيطرة الأمنية داخل المطار، من خلال تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة، داخل حيز المطار، فضلًا عن انتشار أفراد الأمن السريين أمام الصالات لرصد أي محاولات لتعطيل حركة سير العمل داخل المطار.

وكانت بعض التنظيمات الإرهابية قد دعت المواطنين إلي النزول للشوارع اليوم الجمعة، للتظاهر تحت مسمى “ثورة الغلابة” لإشاعة الفوضي في البلاد.

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