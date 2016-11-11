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تأخر إقلاع رحلتين للخطوط اليمنية لعدم الحصول على تصريح من قوات التحالف

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تأخر إقلاع رحلتين للخطوط اليمنية لعدم الحصول على تصريح من قوات التحالف تأخر إقلاع رحلتين للخطوط اليمنية لعدم الحصول على تصريح من قوات التحالف

أرشيفية

مراسل «ONA»

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلتي الخطوط اليمنية لمدة 6 ساعات، وذلك بسبب عدم حصولهما على تصريح من قوات التحالف العربي للعبور بأجواء آمنة.

صرحت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلتي الخطوط اليمنية رقم 601، و607 ، والمتجهتان إلى مطار بيشة جنوب غرب ، تأخرت لمدة تراوحت من الـ 6 إلي 7 ساعات ، انتظارًا للحصول على تصريح من قوات التحالف ، ضمانًا للعبور في أجواء آمنة بعيدًا عن مناطق الاشتباكات مع الحوثيين.

وأضافت المصادر، أن الرحلتان كان مقرر إقلاعهما الثالثة فجر اليوم، وتم تأجيل إقلاعها إلى الـ 10 لحين الحصول على التصريح المشار إليه.

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أونا

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