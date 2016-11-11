ضبط 9800 عبوة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد ياسر حمد، من ضبط محل خردوات يبيع حلوى منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "م. ا" 32 سنة، صاحب محل خردوات، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يقوم بحيازة وعرض للبيع لجمهور المستهلكين حلوى مغلفة منتهية الصلاحية، ما يسبب أضرارًا صحية لمستهلكيها، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

استهدف ضباط الإدارة المحل، وتم ضبط عدد "9800" عبوة حلوى مغلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات.