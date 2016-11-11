«ترامب» يعلن 3 أولويات تتعلق بإصلاح قوانين الصحة والهجرة والتوظيف

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن 3 أولويات في فترة رئاسته تتعلق بإصلاح قوانين الصحة والهجرة والتوظيف.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، عقب لقائه في مبنى الكونجرس في واشنطن رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين، ثم زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: “لدينا الكثير من العمل للقيام به علينا أن نعمل بكد على ملفات الهجرة والصحة ونحن نفكر بالتوظيف خصوصا التوظيف”.

وأضاف: “سنقوم بأشياء مذهلة بالنسبة للأمريكيين، أنا أتطلع للعمل بسرعة وبصراحة في أقرب وقت ممكن،سواء تعلق الأمر بالصحة أو الهجرة أو أمور عديدة أخرى سنخفض الضرائب وسنجعل الرعاية الصحية أقل كلفة وسنقوم بعمل ممتاز فعلا في ما خص الصحة”.

ورافق ترامب في زيارته إلى الكابيتول زوجته ميلانيا ونائب الرئيس المقبل مايك بنس الذي يعرف الكونغرس جيدا لأنه كان عضوا في مجلس النواب قبل أن يصبح حاكما لولاية إنديانا في الغرب الأوسط.

أ ش أ