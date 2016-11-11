«تحيا مصر» يوقع اتفاقية لمساعدة أطفال الشوارع بحضور وزراء وفنانين غدًا

يوقع صندوق “تحيا مصر”، غدًا السبت، اتفاقية للشراكة مع منظمة المجتمع المصري الأمريكي، بحضور محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق” تحيا مصر”، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والسفير محمد العرابي عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والفنانين حسين فهمي ومحمد صبحي ويسرا، وذلك بهدف توحيد جهود التعاون بين المؤسستين لتنظيم فعاليات وأنشطة لجمع التبرعات لمشروع أطفال بلا مأوى، وتوظيف هذه التبرعات بالدرجة الأولى لمساعدة أطفال الشوارع في مصر، وتوفير المساعدة المادية لاحتياجاتهم السكنية والصحية والتعليمية.

وقال محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق “تحيا مصر”، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الصندوق، علي مشاركة المصريين في الخارج في مشاريع وأهداف الصندوق، التي تسعي لتنمية المجتمع، في كافة الأصعدة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لجهود الصندوق في التواصل مع المصريين والجاليات العربية خارج مصر.

فيما قال حسام عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة منظمة المجتمع المصري الأمريكي، إن هذا البروتوكول يحقق حرص المصريين في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، في المشاركة في تنمية مصر، عبر المساهمة مع الجهات الجادة والمؤثرة في هذا الصدد، لافتا إلى أنهم وجدوا في صندوق ” تحيا مصر”، تحقيقًا هذا الهدف.