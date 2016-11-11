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أندريا أيو: غياب الثنائى «أسامواه» و «كوادو» لن يؤثر على غانا

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أندريا أيو: غياب الثنائى «أسامواه» و «كوادو» لن يؤثر على غانا أندريا أيو: غياب الثنائى «أسامواه» و «كوادو» لن يؤثر على غانا

أكد أندريا أيو، لاعب الغاني لكرة القدم

أكد أندريا أيو، لاعب المنتخب الغاني لكرة القدم، وفريق ويستهام الإنجليزي، أن غياب الثنائي “أسامواه جيان وكوادو أسامواه”، لن يؤثر على المنتخب الغاني خلال مباراته أمام منتخب ، وأن هناك من يدعم صفوف الفريق ويؤهلنا إلى الفوز.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الغاني يوم الأحد المقبل، على برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثانية من المرحلة الحاسمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال لاعب خط وسط منتخب غانا، في تصريحاته لموقع “غانا ويب” إن المنتخب الغاني استعد بشكل جيد لخوض مباراته أمام منتخب مصر، مشيرًا إلى أن فريقه خاض معسكرًا ناجحًا في دبي، تحضيرًا للمباراة المرتقبة أمام الفراعنة.

وأوضح أندريا أيو، أنه لا يشعر بالقلق بشأن اهتمام وسائل الإعلام المصرية بغياب الثنائي “أسامواه جيان وكوادو أسامواه” عن صفوف المنتخب الغاني، مؤكدًا أن غياب النجمين لن يؤثر على منتخب النجوم السوداء، وأن اللاعبين في حالة تركيز كبير لتقديم مستوى طيب أمام مصر، والتأهل إلى كاس العالم.

وأضاف أيو، “نعلم أن المباراة صعبة، ولكن منتخب غانا قادر على تحقيق الفوز، ونتذكر أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في تصفيات مونديال 2014، حين تمكنت غانا من التأهل إلى بطولة كأس العالم”.

أ ش أ

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