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إلغاء 7 رحلات دولية لعدم جدواها الاقتصادية

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إلغاء 7 رحلات دولية لعدم جدواها الاقتصادية إلغاء 7 رحلات دولية لعدم جدواها الاقتصادية

>كتب أحمد حمادة

 

 

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إلغاء 7 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

 

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن السلطات تلقت 4 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 486 والمتجهة إلى القصيم، ورحلة رقم 112 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة 106 المتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 825 والمتجهة إلى العين.

 

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت اخطارين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 137 والمتجهة إلى البصرة، ورحلة رقم 115 والمتجهة إلى القصيم، فضلا عن وصول إخطار آخر من شركة إير كايرو بإلغاء رحلتها رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

 

 


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