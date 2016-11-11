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تأخر إقلاع رحلتين للخطوط اليمنية لعدم الحصول على تصريح عبور الأجواء

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تأخر إقلاع رحلتين للخطوط اليمنية لعدم الحصول على تصريح عبور الأجواء تأخر إقلاع رحلتين للخطوط اليمنية لعدم الحصول على تصريح عبور الأجواء

>كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلتى الخطوط اليمنية لمدة 6 ساعات، بسبب عدم حصولهما على تصريح من قوات التحالف العربى للعبور بأجواء آمنة.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن رحلتى الخطوط اليمنية رقم 601، و607 ، والمتجهتان إلى مطار بيشة جنوب غرب ، تأخرت لمدة تراوحت من 6 إلى 7 ساعات، انتظارا للحصول على تصريح من قوات التحالف، ضمانا للعبور فى أجواء آمنة بعيدا عن مناطق الاشتباكات مع الحوثيين.

 

وأضافت المصادر أن الرحلتان كان مقررا إقلاعهما الثالثة فجر اليوم، وتم تأجيل إقلاعها إلى 10 لحين الحصول على التصريح المشار إليه.

 

 


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