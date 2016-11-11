وزيرة الدفاع الألمانية لـ «ترامب»: «حلف شمال الأطلسى ليس مشروعًا تجاريًا»

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أمس الخميس، إن على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن يوضح موقفه من روسيا، وإعادة ترتيب الأمور، ويفهم أنه يجب التعامل مع حلف شمال الأطلسي كتحالف يقوم على القيم المشتركة وليس مشروعًا تجاريًا.

وقالت أورسولا فون دير ليين، لبرنامج حواري في محطة تلفزيون “زد.دي.إف” الليلة الماضية ” ما نأمل أن يقوله له مستشاروه وما يحتاج أن يعرفه هو أن حلف شمال الأطلسي ليس مشروعًا تجاريًا، ليس شركة”، وأضافت “لا أعرف كيف ينظر إلى الحلف”، حسبما أفادت – رويترز.

وخلال حملته الانتخابية، هدد ترامب بالانسحاب من تحالفات واشنطن في أوروبا ما لم تنفق أوروبا ما يكفي على الدفاع.

وقالت فون دير ليين “لا يمكنك أن تقول إن الماضي لا يهم، وإن القيم المشتركة غير مهمة، وتحاول بدلاً من ذلك أن تكسب أموالاً من الحلف بقدر ما تستطيع”.

وحذرت الوزيرة الألمانية، ترامب من التقارب أكثر مما ينبغي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون بينهم، وأشارت إلى أن الحلف وقف إلى جانب الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر.

وتابعت “على دونالد ترامب، أن يحدد بوضوح في أي جانب هو، هل هو في جانب القانون والسلام والديمقراطية أم أنه لا يعبأ بكل ذلك ويتطلع إلى صديق وثيق مثل بوتين”.