أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزيرة الدفاع الألمانية لـ «ترامب»: «حلف شمال الأطلسى ليس مشروعًا تجاريًا»

Google+ Print
وزيرة الدفاع الألمانية لـ «ترامب»: «حلف شمال الأطلسى ليس مشروعًا تجاريًا» وزيرة الدفاع الألمانية لـ «ترامب»: «حلف شمال الأطلسى ليس مشروعًا تجاريًا»

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أمس الخميس، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ، أن يوضح موقفه من روسيا، وإعادة ترتيب الأمور، ويفهم أنه يجب التعامل مع حلف شمال الأطلسي كتحالف يقوم على القيم المشتركة وليس مشروعًا تجاريًا.

وقالت أورسولا فون دير ليين، لبرنامج حواري في محطة تلفزيون “زد.دي.إف” الليلة الماضية ” ما نأمل أن يقوله له مستشاروه وما يحتاج أن يعرفه هو أن حلف شمال الأطلسي ليس مشروعًا تجاريًا، ليس شركة”، وأضافت “لا أعرف كيف ينظر إلى الحلف”، حسبما أفادت – رويترز.

وخلال حملته الانتخابية،  هدد ترامب بالانسحاب من تحالفات واشنطن في أوروبا ما لم تنفق أوروبا ما يكفي على الدفاع.

وقالت فون دير ليين “لا يمكنك أن تقول إن الماضي لا يهم، وإن القيم المشتركة غير مهمة، وتحاول بدلاً من ذلك أن تكسب أموالاً من الحلف بقدر ما تستطيع”.

وحذرت الوزيرة الألمانية، ترامب من التقارب أكثر مما ينبغي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعزيز التعاون بينهم، وأشارت إلى أن الحلف وقف إلى جانب الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر.

وتابعت “على دونالد ترامب، أن يحدد بوضوح في أي جانب هو، هل هو في جانب القانون والسلام والديمقراطية أم أنه لا يعبأ بكل ذلك ويتطلع إلى صديق وثيق مثل بوتين”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»