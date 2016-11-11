ترامب: الاحتجاجات ضدي بتحريض من وسائل الإعلام

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الاحتجاجات ضده في مختلف المدن يومي الأربعاء والخميس هي من عمل “متظاهرين محترفين، بتحريض من وسائل الإعلام”.

وفي أول تعليق للرئيس المنتخب دونالد رتامب على التظاهرات المناهضة لفوزه بالرئاسة الأمريكية، كتب “ترامب”، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كانت انتخابات رئاسية حرة وناجحة جداً، المحتجون المحترفون، بتحريض من وسائل الإعلام، يحتجون الآن، ظلم بيّن!” ، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال أيضاً إن اجتماعه مع الرئيس باراك أوباما كان “جيداً حقاً”، وأن زوجته ميلانيا “أحبت السيدة ميشيل أوباما كثيراً”.

وأعلن ترامب إثر لقائه في مبنى الكونغرس في واشنطن زعيمي مجلسي النواب والشيوخ إن أولويات العهد الجديد هي إصلاح القوانين المتعلقة بالصحة والهجرة والتوظيف.

وقال ترامب للصحافيين بعدما التقى رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين ثم زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: “لدينا الكثير من العمل للقيام به، علينا أن نعمل بكدّ على ملفات الهجرة والصحة، ونحن نفكر بالتوظيف، خصوصاً التوظيف”.