«الولايات المتحدة»: ظهور حظر دخول المسلمين على الموقع الإلكترونى لـ«ترامب”

ظهر حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة مجددًا على الموقع الإلكتروني للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وذلك بعد أن أزُيل عنه لفترة، وقال فريق ترامب، إن الإزالة تعود لخلل تقني.

وعاد حظر دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية، أحد طروحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأكثر إثارة للجدل، إلى الظهور الخميس على موقعه الإلكتروني بعدما أزيل عنه لفترة، حسبما أفادت فرانس 24.

وأوضح فريق ترامب لوسائل الإعلام أن نص الاقتراح الذي نشر في ديسمبر 2015 إثر اعتداء سان برناردينو في كاليفورنيا، اختفى عن الموقع بسبب خلل فني.

وكان ترامب، قد طرح هذا الحظر في ديسمبر 2015 من غير أن يكرره لاحقا خلال حملته الانتخابية. وبعدما أشار عدة صحافيين إلى اختفائه عن موقعه بعد انتخابات الثلاثاء، عاد إلى الظهور الخميس.

وأوضح فريق حملة دونالد ترامب في بيان ردا على أسئلة الصحفيين حول الموضوع “إننا بصدد معالجة المشكلة وسيتم إصلاحها قريبا”.

وكان ترامب قد دعا في بيان في ديسمبر 2015 إلى “الوقف الكامل والتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، إلى أن يتمكن مندوبو بلادنا من فهم ما يجري”.

وأشار ترامب في بيانه إلى “الهجمات المروعة التي يشنها أشخاص لا يؤمنون إلا بالجهاد ولا يكنون أي احترام للحياة البشرية”، منددًا بـ “الكراهية” التي يكنها بنظره الكثير من المسلمين للأمريكيين.

ولم يحاول أن يعرض هذا الاقتراح من جديد، لكنه بقي مدرجًا على موقع حملته.