وفاة حاكم منطقة تركية بعد إصابته في انفجار

قالت وكالة الأناضول التركية ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الجمعة، إن حاكم منطقة أصيب في هجوم بقنبلة على مكتبه جنوب شرقي البلاد توفي في المستشفى.

كما أعلن مكتب حاكم إقليم ماردين أن من يشتبه بأنهم مسلحو حزب العمال الكردستاني نفذوا الهجوم، أمس الخميس، في منطقة دريك في الإقليم بعبوة بدائية الصنع ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بحسب ما ذكرته “العربية نت”.

وكان حاكم منطقة دريك محمد فاتح صافيتورك من بين الثلاثة، إذ أصيب بحروق من الدرجة الثانية.

فيما ذكرت وكالة دوجان للأنباء أنه توفي في مستشفى بمدينة غازي عنتاب، صباح اليوم الجمعة، بعد أن نقل إلى هناك بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج.