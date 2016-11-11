موسكو: عثرنا على أدلة تثبت استخدام الإرهابيين للاسلحة الكيميائية بـ «حلب»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن العسكريين الروس عثروا على أدلة تثبت استعمال الإرهابيين أسلحة كيميائية ضد المدنيين والقوات السورية بجنوب غرب حلب.

وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الجنرال إيجور كوناشينكوف، فى بيان، أوردته قناة “روسيا اليوم “، أن ضباطًا من المركز العلمى التابع لقوات الحماية البيولوجية والكيميائية الروسية حصلوا خلال عملية استطلاعية فى منطقة مشروع الـ 1070 شقة بجنوب غرب حلب، على أدلة تثبت استعمال الإرهابيين للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والعسكريين السوريين”.

وأوضح البيان، أن الأدلة التى حصل عليها الخبراء الروس هى ذخائر مدفعية لم تنفجر وتحتوى على مواد سامة، بالإضافة إلى أخذ عينات من التربة فى مكان استعمال هذه الذخائر، وشظايا الطلقات المدفعية.

وأضاف البيان، أنه عقب إجراء تحليل سريع فى معمل متنقل أثبت أن المواد السامة التى كانت ذخائر المدفعية تحتوى عليها هى الكلور والفوسفور الأبيض بدرجة كبيرة.

وأشار المسؤول العسكرى الروسى، أنه سيتم عمل تحليل دقيق للمواد التى عثر عليها العسكريون فى حلب سيجرى فى معمل الرقابة والتحليل الكيميائى للمركز العلمى لقوات الحماية البيولوجية والكيميائية الروسية، والذى يملك وثيقة اعتماد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

أ ش أ