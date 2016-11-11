ميناء شرم الشيخ يستقبل 2500 سائح من جنسيات مختلفة

مراسل«ONA»:

استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى، صباح اليوم الجمعة، السفينة السياحية Mein Schiff 3، وعلى متنها 2500 سائح من جنسيات مختلفة و1300 طاقم، و هى بطول 294 متر وعرض 32 متر وغاطس 6 متر وجنسيتها مالطا، قادمة من ميناء سفاجا، وتعتبر من أكبر السفن السياحية التى وصلت شرم الشيخ .

ويستعد السياح لزيارة مناطق رأس محمد وسانت كاترين و دهب و كامب حبيبة و نويبع نبق ووادى مندر، وخليج نعمة والاستمتاع بالرياضات المائية، ورياضة الغوص، وسياحة السفارى، والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافئ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، في تصريح صحفي، إن ميناء شرم الشيخ استقبل واحدة من أكبر السفن السياحية بالتزامن مع دعوات التظاهراليوم، مما يؤكد على ثقة الشركات السياحية فى البلاد وقدرتها على توفير الأمن والأمان للسياح، مؤكدًا أن ميناء شرم الشيخ يشهد رواجًا سياحيًا غير مسبوق مع زيادة فى عدد السفن السياحية والسياح الوافدة للميناء منذ بدء موسم السياحة .

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات، والتأكيد على التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية والتأكيد على توافر الأمن والأمان، وأن شرم الشيخ مدينة السلام.