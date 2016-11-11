لليوم الثانى.. الألاف يتظاهرون احتجاجا على فوز «ترامب»

تظاهر الآلاف مساء أمس الخميس، لليلة الثانية على التوالي، في العديد من المدن الأميركية احتجاجا على فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

وفي لوس أنجلوس، تجمع مئات الطلاب في حرم “جامعة كاليفورنيا” رافعين لافتات كُتب عليها “دامب ترامب” «تخلوا عن ترامب» و “الحب ينتصر على الكراهية” حسبما افادت “سكاي نيوز”.

وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى ديزي ريفيرا “24 عاما” لوكالة فرانس برس، “في البدء وافقت على أنتخاب”، ولكن عندما رأيت خطاب الإقرار بالهزيمة الذي ألقته “هيلاري كلينتون” الأربعاء، لم أتمكن من التوقف عن البكاء”.

وأضافت “لا يمكنني أن أصدق أننا انتخبنا هذا العنصري والمعادي للأجانب والكاره للنساء، رئيسًا”.

وفي “سان فرانسيسكو” الواقعة شمال لوس أنجلوس، احتشد حوالى ألف شاب وشابة، غالبيتهم من تلامذة الثانويات، في مسيرة احتجاجية انطلقت من الحي المالي نحو مبنى البلدية. وردد المتظاهرون الذين كانوا من الشباب شعارات “هذا ليس رئيسنا” ولافتات آخرى معارضة له.

ونقلت صحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” عن إحدى المتظاهرات وتدعى باميلا كامبوس “18 عاما” قولها “نحن نتظاهر لأننا نريد الدفاع عن حقوقنا ونستحق أن يستمع إلينا”.

وأضافت “دونالد ترامب عنصري، إنه يهاجم كل المهاجرين وكل المسلمين، ونتوقع منه مزيدًا من المعاده لهم، و لقد رأيت كل رفاقي في الصف يبكون بعد فوزه”.

كما تظاهر آلاف الطلاب في العديد من المدن في شمال كاليفورنيا، ووخصوصًا في نابا وهايوورد.

وفي ضاحية نيويورك تجمع حوالى 200 شخص في ميدان واشنطن في قرية غرينتش للاحتجاج على فوز ترامب.

كما شهدت مدينة بالتيمور، والتى تقع جنوب الساحل الشرقي تظاهرة شارك فيها مئات الطلاب احتجاجًا على فوزه.

وتحت تأثير صدمة فوز ترامب، نزل عشرات الآلاف مساء الأربعاء للتظاهر في كل أنحاء البلاد، من نيويورك إلى لوس أنجلوس وأمام البيت الأبيض للاحتجاج على انتخابه والتنديد بآرائه التي يرون أنها تنم عن عنصرية وتمييز حيال النساء وكره للأجانب.