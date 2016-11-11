إسبانيا تلقي القبض على 56 رجلاً لحيازة وتوزيع مواد إباحية لأطفال

قالت وزارة الداخلية الإسبانية يوم أمس الخميس، إن الشرطة ألقت القبض على 56 رجلاً اتهموا بحيازة وتوزيع صور ومقاطع فيديو إباحية لأطفال.

ويعيش الستة والخمسون جميعاً في إسبانيا وتتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، وفقًا لما أوردته “رويترز”.

وقالت الشرطة إنهم استخدموا دائرة لتبادل الملفات عن طريق المواقع الإلكترونية نشرت كميات كبيرة من المواد الإباحية التي تظهر فيها انتهاكات أو استغلال جنسي لقصر.

وقالت الوزارة إن العملية التي قامت بها الشرطة بدأت قبل 18 شهراً في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت أنه تم خلالها ضبط مئات من أجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة وأقراص الفيديو الرقمية، بالإضافة إلى عدد من الملفات لم يتم الكشف عنها، تحتوي على عنف جنسي مفرط ضد صبية وفتيات.