غدًا.. أسود الأطلس تواجه الفيلة فى تصفيات كأس العالم

يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم الملقب بـ”أسود الأطلس”، لخوض مباراة مهمة يوم غد السبت أمام منتخب كوت ديفوار الملقب بـ”الفيلة”، على أرضية ملعب الكبير لمراكش فى إطار الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وترجع أول مرة التقى فيها “الأسود” بـ ”الفيلة” إلى سنة 1969، في مباراة ودية وانتهت بفوز ساحل العاج بهدف دون رد، ليعود المنتخبان للالتقاء سنة 1973، فى تصفيات كأس العالم، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى.

واستمر السجال بين المنتخبين، في عدد من المباريات الرسمية والودية، نذكر منها المباراة الودية، التي دارت سنة 2003، وكرس فيه منتخب الفيلة، تفوقه على المنتخب المغربي، بالفوز بنتيجة 1 /صفر.

وبعد ثلاث سنوات، عاد ”أسود الأطلس” لمواجهة منتخب كوت ديفوار، في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بمصر، والتي انتهت بفوز ”الفيلة” بنتيجة هدف دون رد من توقيع اللاعب ديدييه دروجبا من ضربة جزاء.

وفي سنة 2012، التقى المنتخبان فى إطار تصفيات كأس العالم الخاصة بالمنطقة الإفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي هدفين في كل مرمى، أما مقابلة الإياب انتهت أيضا بالتعادل الإيجابي بهدف في كل مرمى.

أما النزال الأخير الذي جمع بين المنتخبين، فيعود إلى سنة 2015، في لقاء ودي لعب بأغادير وعرف تفوق ”الفيلة” على ”أسود الأطلس” بهدف دون رد .

ويسعى ”أسود الأطلس” خلال هذه المباراة الهامة لإنهاء عقدة ”الفيلة” الذي لم يفز عليه منذ أكثر من 22 سنة، وبالتحديد منذ هدف حسن ناظر في مرمى آلان جواميني، فى إطار مباريات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 1996.

ومنذ ذلك التاريخ، واجه منتخب ”الأسود” المنتخب الإيفواري في 7 مباريات، انهزم في 5 منها وتعادل في اثنتين.

أ ش أ