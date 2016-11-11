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وكيل تضامن الأقصر يقرر قيد جمعية النداء لتنمية المجتمع بالكرنك

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وكيل تضامن الأقصر يقرر قيد جمعية النداء لتنمية المجتمع بالكرنك وكيل تضامن الأقصر يقرر قيد جمعية النداء لتنمية المجتمع بالكرنك

>الأقصر – أحمد مرعى

قررت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر بقيادة أحمد عبيد وكيل الوزارة، اليوم الخميس، الموافقة على قيد جمعية النداء لتنمية المجتمع بالكرنك، وأصدرت عدة قرارات منظمة لعملها، وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

 

وجاء فى نص قرار القيد برقم 416 لسنة 2016، أنه عقب إطلاع مدير المديرية على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وعلى القوانين والقرارات المعدلة، وعلى أوراق قيد جمعية النداء لتنمية المجتمع بالكرنك بنجع البرامات، وعلى مذكرة إدارة المؤسسة بتاريخ 5 سبتمبر 2016، قررت المديرية قيد المؤسسة.

 

وفندت المديرية ميادين عمل المؤسسة وهى ميدان المساعدات والخدمات الصحية والاجتماعية، والخدمات الثقافية والأدبية والعلمية، وتنمية المجتمعات المحلية، ورعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، كما قررت مديرية التضامن بالأقصر تكوين مجلس إدارة للجمعية مكون من 5 أعضاء، وفى حالة حل الجمعية تؤول أموال وممتلكات الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 


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