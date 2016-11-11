4 مشروبات طبيعية تعوضك عن الأدوية.. أهمها الخروب والدوم

كتبت رانيا سعد الدين

تطالعنا الدراسات الحديثة كل يوم لتؤكد قدرات الأدوية وفعاليتها فى مقاومة الأمراض والقضاء عليها، إلا أن العلماء يتجهون إلى الطب البديل للتوقف عن تناول الأدوية وتعويضها بالمشروبات الطبيعية التى لها تأثير صحى كبير.

ويقول أخصائى التغذية " محمود عفيفى " أن هناك 4 مشروبات من مكونات طبيعية لها تأثير صحى كبير :

1- الخروب مطهر معوى فعال :

ثمار الخروب عند غليها وتناول مائها يعالج الإسهال ومطهر للمعدة، فهو قادر على قتل بكتريا " السالمونيلا" وكثير من الفيروسات التى تنتقل إلى أجسامنا عبر الخضروات وبعض الأكلات ، كما أنه يعالج المغص ، ويقتل الديدان ومدر للبول، كما أنه قادر على علاج القولون العصبى

2- الكركديه يسكن أوجاع النقرس :

الكركديه من المشروبات التى تعمل على توازن السوائل فى الجسم ، وتعزز عمل الدورة الدموية، كما أنه يساعد على تسكين أوجاع النقرس ، وتستخدم أوراق الكركديه كعلاج موضعى لعلاج مشاكل الالتهابات الجلدية وترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف

3- مشروب الدوم .. يقلل الكولسترول من الدم

عند المداومة على شرب الدوم سواء بارد أو ساخن يعمل ذلك على تعزيز المناعة ، والقضاء على الأكسدة التى بسببها قد تنشئ الخلايا السرطانية ، كما أن الدوم يعزز عمل الجهاز الهضمى بشكل أفضل ، كما أن العناصر المتوفرة فى الدوم قادرة على تقليل الكولسترول من الدم ، ويناسب الأشخاص المصابة بالتهابات الجاهز التناسلى فهو مدر للبول

4- بودرة الكاكاو .. تمنع الأكسدة وتحقق الرشاقة

تمنع الأكسدة من الخلايا مما يجعل تناول مشروب الكاكاو له العديد من الفوائد على صحة البشرة والجلد ، ينظم من نسبة السكر فى الدم فيقدم كوب واحد فى اليوم نسبة كبيرة من المواد الغذائية التى تمنع الجوع وتعطى الجسم شعورا بالشبع ، كما أن بودرة الكاكاو تقلل الكولسترول من الدم وتدعم صحة القلب وتساعد على منع الجلطات.