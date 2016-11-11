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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 18

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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 18 الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 18

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل
> بارد فى أخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى الوسطى والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك، بحسب بيان لهيئة الأرصاد الجوية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحرالأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 26
> الإسكندرية 15 24
> مطروح 16 23
> بورسعيد 19 24
> دمياط 19 25
> بلطيم 17 25
> الإسماعيلية 16 26
> السويس 17 27
> العريش 14 26
> نخل 10 27
> طابا 12 28
> الطور 17 28
> مرسى علم 19 29
> الغردقة 20 30
> شرم الشيخ 21 29
> رفح 13 25
> كاترين 13 26
> سيوة 15 26
> المنيا 14 28
> الفيوم 14 28
> رأس سدر 17 27
> أبوسمبل 21 34
> وسط الدلتا 18 26
> أسيوط 15 30
> سوهاج 16 31
> الأقصر 17 34
> أسوان 20 36
> شلاتين 20 33
> حلايب 22 31
> الوادى الجديد 18 34
> قنا 18 34
> نويبع 21 29
> السلوم 14 23

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