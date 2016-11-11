منصور بن زايد يعيد تشكيل مجلس أمناء «الوطني للأرصاد»

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي في منصب نائب رئيس مجلس الأمناء وعضوية كل من الدكتور عبد الله المندوس المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وسيف محمد السويدي مدير عام هيئة الطيران المدني، وعلي راشد النيادي مدير إدارة العمليات بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ونص القرار على أن يستمر العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمناء للفترة التالية لانتهاء مدته.

تدرج

وبدأ أحمد الزعابي حياته العملية عام 1976، حيث تدرج في العمل الإداري، وشغل مواقع عدة أكسبته خبرة عملية في مجالات عديدة، وعين مديراً لمكتب ولي العهد بدرجة وكيل مساعد في 1990.

ويتولى عدداً من المهام منها رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع قصر الرئاسة، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وعضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، عضو مجلس شؤون الحدود، كما عين عضواً في مجلس إدارة هيئة الطيران الخاص يناير 1993 ورقي في يونيو إلى درجة وكيل دائرة وهو منصب يعادل منصب وكيل الوزارة في الحكومة الاتحادية.

6

تم إنشاء المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل صدر بمرسوم قانون اتحادي رقم (6) لعام 2007 من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توحيد مصدر معلومات الأرصاد الجوية والزلزالية ومراقبة التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية والهندسة الزلزالية إلى كافة القطاعات بما يتفق مع القوانين والنظم المطبقة في الدولة.