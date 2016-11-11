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"طرق دبي" تعتزم طرح أرقام ثلاثية ورباعية وخماسية في مزادها الإلكتروني الـ 44

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"طرق دبي" تعتزم طرح أرقام ثلاثية ورباعية وخماسية في مزادها الإلكتروني الـ 44 "طرق دبي" تعتزم طرح أرقام ثلاثية ورباعية وخماسية في مزادها الإلكتروني الـ 44

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات طرح ما يقارب (150) رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً خلال مزادها الإلكتروني الـ 44 المقبل، وذلك للوحات المركبات من الفئات (A,B,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S)، حيث سيبدأ التسجيل للمزاد يوم الأحد 13 نوفمبر الجاري على أن يبدأ المزاد يوم الأحد الموافق 20 من الشهر ذاته بدءاً من الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة 6 أيام.

وثمّن سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المشاركات الواسعة من قبل الجمهور في المزادات سواء كانت العلنية أو الالكترونية، ومدى التنافس الايجابي فيما بينهم للحصول على الأرقام وهو ما يؤكد لنا أهمية تنظيم هذه المزادات في اسعاد المتعاملين من المهتمين باقتناء اللوحات وتحقيق الرضا لديهم.

 ولفت المرزوقي إلى أن المزادات الالكترونية لها أهميتها عند شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها عن سواها كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها إدارة ترخيص المركبات خلال خطتها السنوية المرسومة والرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.  

وأشار مدير إدارة ترخيص المركبات إلى أن عملية المشاركة في المزاد تتم من خلال التسجيل عبر قنوات تواصل مختلفة؛ إما عبر موقع الهيئة www.rta.ae، أو التوجه إلى مراكز إسعاد المتعاملين في دبي وطلب المساعدة من الموظفين بإتمام عملية التسجيل والمشاركة في المزاد، حيث يتطلب من المشاركين إيداع مبلغ 5 آلاف درهم كتأمين قبل البدء في المزاد سواء بالدفع ببطاقة الائتمان، أو تقديم شيك موجه إلى الهيئة أو الدفع نقداً، لافتاً إلى أن الإدارة تلتزم بإعادة مبلغ التأمين إلى المتعاملين بعد انتهاء المزاد وذلك كل حسب طريقة إيداعه للمبلغ، موضحاً أيضاً أنه من شروط المشاركة بالمزاد أن يتوفر للشخص مركبة مسجلة في إمارة دبي، أو توفر رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي.    

وفي السياق ذاته، أوضح المرزوقي ، بأنه تم تخصيص فريق عمل من مركز الاتصال التابع للهيئة وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالمزاد وهي معلومات مهمة تُسهم بلا شك في تقديم الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور من مختلف فئات المجتمع حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.

 

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