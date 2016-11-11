محمد بن زايد يهنئ هاتفياً دونالد ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته في قيادة الولايات المتحدة.

وأكد سموه خلال الاتصال الهاتفي على قوة ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية متطلعا سموه الى تعزيز هذه العلاقات على كل المستويات والعمل معا من اجل تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للشعب الاميركي المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب الرئيس الاميركي المنتخب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الولايات المتحدة الأميركية والشعب الأميركي.