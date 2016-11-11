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ميناء شرم الشيخ يستقبل واحدة من أكبر السفن السياحية فى العالم

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ميناء شرم الشيخ يستقبل واحدة من أكبر السفن السياحية فى العالم ميناء شرم الشيخ يستقبل واحدة من أكبر السفن السياحية فى العالم

ميناء شرم الشيخ (أرشيفية)

استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى، صباح اليوم الجمعة، السفينة السياحية Mein Schiff 3 وعلى متنها 2500 سائح من جنسيات مختلفة، و1300 طاقم وهى بطول 294 متر وعرض 32 متر وغاطس 6 متر وجنسيتها مالطا قادمة من ميناء سفاجا وتعتبر من أكبر السفن السياحية التى وصلت شرم الشيخ.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، يستعد السياح لزيارة مناطق رأس محمد و سانت كاترين ودهب وكامب حبيبة ونويبع نبق و وادى مندر وخليج نعمة والاستمتاع بالرياضات المائية و الغوص و سياحة السفارى و الاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافئ.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء شرم الشيخ استقبل واحدة من أكبر السفن السياحية، وأكد أن ميناء شرم الشيخ يشهد رواجا سياحيا غير مسبوق مع زيادة فى عدد السفن السياحية و السياح الوافدة للميناء منذ بدء موسم السياحة.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مدير الميناء و كافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة انهاء إجراءات التفتيش والجمارك والجوازات والتأكيد على التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم.

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