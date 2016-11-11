الخارجية تدين تصريحات أردوغان: تحريض واضح ضد مصر

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حوار مع قناة الجزيرة القطرية أمس الخميس، وتجاوزه في حق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واعتبرها استمرارا لمنهج التخبط، وإزدواجية المعايير الذي تتسم به السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب أبوزيد، خلال بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، عن صدمته لتنصيب الرئيس التركي نفسه حارسًا للديمقراطية وحاميًا للحريات، في الوقت الذي تعتقل فيه حكومته المئات من أساتذة الجامعات والإعلاميين، والعشرات من نواب البرلمان، وتغلق عشرات الصحف وتقصي عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وضباط الجيش ورجال القضاء من وظائفهم، بحجه انخراطهم في مخطط الانقلاب على النظام.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه ليس من المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات عن الرئيس التركي على قناة الجزيرة في هذا التوقيت على وجه الخصوص، فيما يعتبر تحريضًا واضحًا يستهدف زعزعة الاستقرار في مصر.