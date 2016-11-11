رسمياً..براد بيت بريء من اتهامات انجلينا جولي

أعلنت السلطات الأمريكية أن النجم العالمي براد بيت Brad Pitt، لم يرتكب أي جرائم في قضية إساءة معاملة أطفاله.

وعلى ذلك فإن كل اتهامات النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie بحق زوجها باطلة، وهو بريء من كل الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف في الأشهر الأخيرة والتي وصلت إلى التوقعات بنشوب معارك حضانة بين الزوجين حول أطفالهما الست بعد الطلاق.

وفي التفاصيل، فقد تم تبرأة براد من قبل قسم لوس أنجلوس للطفل والخدمات الأسرية (DCFS) في تحقيقاتها في موضوع الإساءة لابنه مادكوس على متن طائرة خاصة في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أدى إلى الانفصال عن زوجته.

يشار إلى أن أنجلينا تسعى جاهدة للحصول على الحضانة الكاملة لأطفالها الست، في حين قدم بيت الأسبوع الماضي طلبا للحصول على الحضانة المشتركة.

براد بيت يطالب بحضانة أولاده رسمياً

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