اليمن يؤكد ضرورة وضع المبعوث الأممى خارطة طريق تتضمن ما تم الاتفاق عليه

الرياض /أ ش أ/

أكد عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى ، ضرورة أن يعمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ، على وضع خارطة طريق جديدة تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات المتفق عليها وما تم الاتفاق عليه فى مشاورات السلام السابقة فى سويسرا والكويت حتى ينعم اليمن بسلام حقيقى مستدام .

وأبلغ المخلاف خلال لقائه يوم بكل من فلاديمير ديدوشكن سفير روسيا و كاتسويشى هاياشى سفير اليابان لدى اليمن رفض الحكومة الشرعية لخارطة المبعوث الاممى التى لا تستند الى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الامن 2216 .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ، أن وزير الخارجية بحث مع السفيرين العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى اليمن ومناقشة المستجدات المتعلقة بخارطة الطريق والتى رفضتها الحكومة اليمنية .

وأشاد بدعم البلدين لليمن وللشرعية ووجه الشكر للحكومة اليابانية التى منحت اليمن عبر برنامج الأغذية العالمى منحة قيمتها 570 مليون ين يابانى 6.5 مليون دولار امريكى من أجل تقديم مساعدات غذائية لليمنيين ، وقد أوضح السفير الروسى أن حكومة بلاده اقرت تقديم دعم عاجل لليمن فى مجال المساعدات الانسانية بمبلغ 3 ملايين دولار .