أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اليمن يؤكد ضرورة وضع المبعوث الأممى خارطة طريق تتضمن ما تم الاتفاق عليه

Google+ Print
اليمن يؤكد ضرورة وضع المبعوث الأممى خارطة طريق تتضمن ما تم الاتفاق عليه اليمن يؤكد ضرورة وضع المبعوث الأممى خارطة طريق تتضمن ما تم الاتفاق عليه

>الرياض /أ ش أ/

أكد عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى ، ضرورة أن يعمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ، على وضع خارطة طريق جديدة تأخذ بعين الاعتبار المرجعيات المتفق عليها وما تم الاتفاق عليه فى مشاورات السلام السابقة فى سويسرا والكويت حتى ينعم اليمن بسلام حقيقى مستدام .

 

وأبلغ المخلاف خلال لقائه يوم بكل من فلاديمير ديدوشكن سفير روسيا و كاتسويشى هاياشى سفير اليابان لدى اليمن رفض الشرعية لخارطة المبعوث الاممى التى لا تستند الى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الامن 2216 .

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية ، أن وزير الخارجية بحث مع السفيرين العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى اليمن ومناقشة المستجدات المتعلقة بخارطة الطريق والتى رفضتها الحكومة اليمنية .

 

وأشاد بدعم البلدين لليمن وللشرعية ووجه الشكر للحكومة اليابانية التى منحت اليمن عبر برنامج الأغذية العالمى منحة قيمتها 570 مليون ين يابانى 6.5 مليون دولار امريكى من أجل تقديم مساعدات غذائية لليمنيين ، وقد أوضح السفير الروسى أن حكومة بلاده اقرت تقديم دعم عاجل لليمن فى مجال المساعدات الانسانية بمبلغ 3 ملايين دولار .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة