"الزراعة": تطوير وتنمية 6 بحيرات شمالية وإزالة التعديات للنهوض بالإنتاج السمكى

كتب عز النوبى

كشف آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، عن تنمية وتطوير 6 بحيرات شمالية "البرلس والمنزلة والبردويل وقارون وإدكو ومريوط"، وإزالة مخالفات التعديات عليها للنهوض بالإنتاج السمكى، يوضح أنه تم الانتهاء من تنمية بحيرة قارون بعمل رفع مساحى للمنطقة جنوب مصرف البطس ولمسافة 4 كيلومتر طولى، وعمل رفع مساحى للمنطقة شمال مصرف البطس، وجارى عمل مصرف محيط ومصد من أمام مصرف البطس وبطول (4 ) كيلو جنوبا وشمالا.

ويؤكد تقرير الثروة السمكية، أن تنفيذ هذه الأعمال بعدد (2) معدة ووترماستر من عدد أربع كراكات تم التعاقد عليها وشرائها من الجانب الفنلندى بقيمة 40 مليون جنيه، ويتم نقل كراكة ماتركس للانضمام للأعمال وكذلك 2 حفار.

وقال تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إنه بالنسبة لتنمية وتطوير بحيرة البرلس، يتم العمل على تطوير الممرات القديمة، وفتح ممرات جديدة لتسهيل حركة دوران المياه، بالإضافة إلى أنه يتم عمل تطوير بقطاعات البحيرة المختلفة المشاركة فى عزل التلوث عن البحيرة، والاشتراك فى الحملات الأمنية لإزالة المخالفات سواء تعديات والصيد المخالف، بالإضافة إلى تطهير البركة الغربية بطول حوالى 3000 فدان حتى الآن.

وأوضح التقرير، أنه بخصوص تطوير وتنمية بحيرة مريوط، تم عمل مصرف محيط ببحيرة مريوط فى حوض المتراس لعزل ترسيبات شركات البترول عن مناطق الصيد الحر وتم عمل تنمية لعدد (1000) ساعة بحوض المتراس وتم مواجهة أعمال تعديات بحوض الباشروش، بالإضافة إلى تطوير وتنمية بحيرة ادكو تم مواجهة التعديات الواقعة على قناة طاهر ببحيرة إدكو بالقرار رقم 1295 لسنة 2016 بالإضافة إلى تطهير وإزالات التعديات ببوغاز الجميل الجديد والقديم بتكلفة (251) مليون جنيه مرحلة أولى، بالإضافة إلى تطهيرمثلث الديبة وبوغاز الصفارة، حيث قامت الهيئة بتفعيل لجنة إزالات بكفر الشيخ بمنطقة الشخلوبة والنقعة وكوم دوشيمى وإزالة مساحة حوالى (3500 ) فدان بمركز شرطة سيدى سالم وبلطيم عبارة عن حوش وسدود وتحاويط.

وتابع التقرى، أن هناك تكثيف لحملات الإزالة ببحيرة المنزلة وإزالة كافة التعديات ومخالفات الصيد، بالإضافة إلى تنمية وتطوير البواغيز والقضاء على أية محاولات للبلطجة لتحقيق الأمن والأمان لجميع الصيادين بتلك المناطق وتم ذلك بحفارات ومعدات الهيئة عمل حملة إزالة مكبرة ببحيرة إدكو وكافة البحيرات الأخرى، وإزالة جميع المخالفات والتعديات ببحيرة ناصر بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وكذلك قوات حرس الحدود.

وأكد تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية، أنه هناك يجرى أعمال وتطهيرات للمسطح المائى لبحيرة البردويل، وكذلك ما تم من أعمال وإنشاءات وبنية أساسية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية وجارى استكمال الأعمال والمتابعة.