المرور يبدأ التحويلات المرورية بسبب تركيب "8 كمرات" لكوبرى السلام بالإسماعيلية

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور فى إجراء تحويلات مرورية بسبب تركيب 8 كمرات خرسانية لكوبرى السلام الجنوبى بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى تنفذها شركة المقاولات المصرية.

وأكد مصدر أمنى أنه تلك الأعمال سيتم فيها تركيب كمرات خرسانية لكوبرى السلام الجنوبى بالكيلو 143 بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى نطاق مديرية أمن الإسماعيلية بواقع عدد 4 كمرات فى كل اتجاه وسيتم البدء فى العمل بالاتجاه القادم من الإسماعيلية اتجاه بورسعيد وسط انتشار الخدمات المرورية بتلك الطرق.

وأضاف المصدر أن الأعمال سوف تستلزم تحويل الحركة المرورية للقادم من الإسماعيلية اتجاه بورسعيد للاتجاه الآخر بواقع حارة مرورية لكل اتجاه ومع الانتهاء من التركيب فى هذا الاتجاه سيتم البدء فى التركيب بالاتجاه الآخر وتحويل الحركة المرورية بنفس النمط، وتم معاينة مسار التحويلة المرورية، والتأكد من صلاحيتها الفنية لتستوعب أحجام الحركة المرورية.

وأوضح المصدر أن سيتم تنفيذ الأعمال اليوم الجمعة من الساعة 6 صباحا، وحتى الساعة 4 مساء مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال وتقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة، مخاريط، طواحين ضوئية، فواصل حركة، علامات إرشادية وتحذيرية".