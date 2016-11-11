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سعر الذهب اليوم الجمعة 11-11-2016

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سعر الذهب اليوم الجمعة 11-11-2016 سعر الذهب اليوم الجمعة 11-11-2016

عاشت في الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية حادة، ومازالت مستمرة حتى الوقت الحالي، وكان لها تأثير كبير على الحياة في مصر بشكل عام، حيث أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات وقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، زاد الأمور سوءً فاستمرت السلع والخدمات في الارتفاع، ولا سيما الذهب الذي شهد ارتفاعًا جنونيًا منذ بداية الأزمة.

قال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية “صلاح عبد الهادي” بأن الذهب قد شهد تراجعًا اليوم في الأسواق المصرية، وتأثر الذهب بتراجع سواءً في السوق المصري أو العالمي، كما أن ركود حركة البيع والشراء أدى إلى هبوط في السوق المصري بقيمة 30 جنيهًا دفعة واحدة، فكان ذلك سببًا لعودة الأمل إلى تجار الذهب والمواطنين أيضًا، بعد أن كانوا قد أنهكوا من الارتفاع المستمر الذي لا يتوقف للذهب، وعدل الكثير من الشباب عن فكرة الزواج بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الشبكة وخلافه.
أسعار الذهب اليوم الجمعة ف مصر

    عيار 24: 651 جنيهًا.
    عيار 21: 570 جنيهًا.
    عيار 18: 488 جنيهًا.
    عيار 14: 380 جنيهًا.
    الجنيه الذهب: 4885 جنيهًا.

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