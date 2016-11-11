"النقض" تتلقى طلبا لإلغاء عقوبة المؤبد ﻷعضاء خلية إرهابية

كتب أحمد متولى

تلقت محكمة النقض، الطعن المقدم من دفاع 7 عناصر تنتمى لتنظيم الإخوان، للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم، لتورطهم فى الانضمام لجماعة إرهابية بمحافظة كفر الشيخ.

تضمنت مذكرة الطعن، عدة أسباب استندت إليها هيئة الدفاع للمطالبة بإلغاء عقوبة السجن المؤبد، على رأسهم اعتماد "محكمة الإدانة" على تحريات الأمن الوطنى كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات.