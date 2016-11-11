رئيس أركان الجيش الجزائرى: قواتنا على وشك القضاء نهائيا على الإرهاب

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قال نائب وزير الدفاع الوطنى رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح الخميس،إن الجيش الوطنى الشعبى "على وشك رفع تحدينا وبصفة نهائية للإرهاب لنرمى به فى سلة مهملات التاريخ ".

وأضاف صالح - فى بيان صادر يوم ، عن وزارة الدفاع الجزائرية - : " إننا فى الجيش الوطنى الشعبى سليل جيش التحرير الوطنى على وشك رفع تحدينا وبصفة نهائية للإرهاب لنرمى به فى سلة مهملات التاريخ ونتفرغ (...) لكسب رهان الاستكمال الناجح لمشوار بناء جيش وطنى قوى ومتطور ورادع عماده الإنسان الواعى بعمقه التاريخى والوطنى الذى يتخذ من العلم والمعرفة منهجا ومن العمل المثابر والمثمر وسيلة ومن حفظ الجزائر هدفا وغاية " .

وذكر الفريق بالخطوات الجبارة التى تم قطعها على طريق التطوير ، مؤكدا "إصرار القيادة العليا للجيش الوطنى الشعبى على اجتثاث الإرهاب من بلادنا وإلى الأبد والتفرغ لبناء جيش قوى وعصرى عماده العنصر البشرى الكفء".

وأوضح أن "أى خطوة قطعها الجيش الوطنى الشعبى سليل جيش التحرير الوطنى على أكثر من صعيد بتوفيق من الله وتأييده ما كان لها أن تقطع بهذا القدر وبهذه الكفاءة وبهذه الجدارة من دون عمل مستمر ومثابر ودون تخطيط مسبق ودون تفكير مترو ودون رؤية عقلانية وبعيدة النظر ودون إصرار على النجاح ودون متابعة ميدانية متواصلة وحثيثة ودون إخلاص النية وصفاء السريرة وإعلاء مصلحة الوطن فوق أى اعتبار آخر".