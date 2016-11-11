أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن أسوان: كل ما يثار حول 11/11 لا وجود له فى المحافظة

Google+ Print
مدير أمن أسوان: كل ما يثار حول 11/11 لا وجود له فى المحافظة مدير أمن أسوان: كل ما يثار حول 11/11 لا وجود له فى المحافظة

>أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، "كل ما يثار من دعوات حول يوم 11/11 ليس له وجود على الإطلاق بمحافظة أسوان"، مؤكداً أن الشرطة فى أسوان تؤمن المواطنين وكافة الأماكن والشوارع فى جميع الأيام دون الارتباط بذكرى أو غير ذلك.

 

وأضاف مدير أمن أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتوجه برسالة طمأنينة للمواطن الأسوانى بأن "الشرطة وسط الناس دائماً"، ولا يرتبط وجودها بدعوات ذكرى معينة أو أفكار هدامة، كما أنها على استعداد تام للتصدى لأى محاولة تخريب أو خروج عن القانون فى أى وقت.

 

وأوضح اللواء موسى، أن الأماكن الشرطية والإستراتيجية والعامة مؤمنة بالكامل بالاشتراك مع القوات المسلحة، وهناك تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة ووحدات تدخل سريع بمدينة أسوان جاهزة للتعامل مع الأزمات فى أى وقت، فلا يوجد داع للقلق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365