مدير أمن أسوان: كل ما يثار حول 11/11 لا وجود له فى المحافظة

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، "كل ما يثار من دعوات حول يوم 11/11 ليس له وجود على الإطلاق بمحافظة أسوان"، مؤكداً أن الشرطة فى أسوان تؤمن المواطنين وكافة الأماكن والشوارع فى جميع الأيام دون الارتباط بذكرى أو غير ذلك.

وأضاف مدير أمن أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتوجه برسالة طمأنينة للمواطن الأسوانى بأن "الشرطة وسط الناس دائماً"، ولا يرتبط وجودها بدعوات ذكرى معينة أو أفكار هدامة، كما أنها على استعداد تام للتصدى لأى محاولة تخريب أو خروج عن القانون فى أى وقت.

وأوضح اللواء موسى، أن الأماكن الشرطية والإستراتيجية والعامة مؤمنة بالكامل بالاشتراك مع القوات المسلحة، وهناك تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة ووحدات تدخل سريع بمدينة أسوان جاهزة للتعامل مع الأزمات فى أى وقت، فلا يوجد داع للقلق.