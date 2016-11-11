لوريال بروفيسيونال تطلق آخر الصيحات مع تعاون مميّز #HAIRSTROBING

بيروت- سيدتي نت

أجمع المؤثّرون الفنيون، المجلات، وصيحات الموضة على الأمر ذاته! هذا صحيح، فإنّ الإطلالة الرائجة لموسم خريف وشتاء 2016 (#FWITLooks) والتي يرغب فيها الجميع هي تقنية الستروبينغ على الشعر. فالستروبينغ تقنية تلوين للشعر ستصبح بالتأكيد الصيحة الرائجة للموسم. بدأت تقنية الستروبينغ كصيحة في عالم المكياج، ترتكز على إبراز مناطق محدّدة من الوجه لجذب الانتباه إلى ملامح محدّدة منه. والآن تطوّرت هذه الصيحة لتصل إلى الشعر، وأصبحت المفضّلة لدى عارضات الأزياء، الممثّلات، والنجمات اللواتي يعتمدنها!

السبب واضح جدّاً! فتطبيق تقنية الستروبينغ على الشعر يتركز حول تفتيح خصل من الشعر لتحقيق اختلاف وتغير في لون الشعر بدرجة أو درجتين مع لون الشعر الطبيعي. والنتيجة؟ أسلوب جديد مبهر للغاية لإبراز الوجه، مع تسليط الضوء على أفضل معالمه من خلال الشعر الجميل. وبما أنّ ماركة صبغات تلوين الشعر الأولى في العالم، لوريال بروفيسيونال، هي في الطليعة من حيث صيحات الموضة الخاصة بالشعر، قامت باعتماد فنّ تقنية الستروبينغ فوراً.

لوريال بروفيسيونال هو الإسم الذي تثق به النساء عندما يردن صبغ شعرهنّ، حتّى اللواتي لم يقمن بذلك من قبل. فهذه الماركة مطلقة للصيحات وخبيرة في مجال صبغات تلوين الشعر، مع تاريخ عريق يعود إلى العام 1909، عندما قام كيميائي فرنسي شاب يُدعى Eugene Schueller بتطوير تركيبة لصبغ الشعر مطلقاً عليها اسم لوريال. هذا ما شكّل بداية صبغات تلوين الشعر كما نعرفها الآن.

منذ ذلك الحين، تابعت الماركة ريادتها في هذا المجال. واليوم تلعب لوريال بروفيسيونال دوراً أساسياً وعلامة رائدة في مجال العناية الإحترافية بالشعر. لا عجب إذاً أنّ أشهر مصفّفي الشعر في كواليس أهمّ الفعاليات يشيدون ويوصون بها، ما يجعلها نجمة عالمية في الطليعة من حيث الخبرة وأحدث التكنولوجيات الخاصّة بالشعر. وتشمل خبرات لوريال بروفيسيونال أنظمة العناية المقدّمة داخل صالونات تصفيف الشعر ومنتجات تلوين الشعر عالية الأداء، إضافة إلى الخبرة في العناية بالشعر، القوام والتصفيف.

تتعاون لوريال بروفيسيونال مع المؤثّرة الصاعدة في مواقع التواصل الاجتماعي وسيّدة الأعمال، شهد الجميلي، في إطار الترويج لصيحة الستروبينغ.

من المفضّل دوماً التوجّه إلى أقرب صالون لوريال بروفيسيونال للحصول على ونتائج مضمونة وآسرة. تذكّري باستمرار: #Dontdoityourself #FWITLOOKS2016!