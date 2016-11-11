وفد خليجي يبحث العلاقات بين دول التعاون والمراكز الفكرية الأميركية

يزور واشنطن العاصمة هذا الأسبوع وفدٌ يمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالمحسن بن فاروق إلياس، بهدف إعداد برامج تعاون وفعاليات مع أهم المراكز الفكرية الأميركية.

وأوضح الدكتور عبدالمحسن إلياس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول المجلس في اجتماعهم الرابع والعشرين الذي عقد في المملكة بناء على التوصية المرفوعة لهم من مسؤولي الإعلام الخارجي بدول المجلس بإعداد خطة استراتيجية تشمل عدة مراحل والشروع في تنفيذها بهدف إيصال الصوت الخليجي لدى شرائح أمريكية مختلفة من صناع قرار وباحثين وأكاديميين وإعلاميين. وأفاد الدكتور إلياس أن الوفد قد ناقش مع عدد من أهم المراكز الفكرية الأميركية مثل مجلس العلاقات الخارجية ومؤسسة بروكنغز ومعهد الشرق الأوسط ومعهد دول الخليج العربي والمجلس الأطلسي ومركز ودرو ويلسون وغيرها من المراكز آليات تنفيذية لتعزيز التعاون مع هذه المراكز، مشيراً إلى أهمية توقيت المبادرة في ظل وجود إدارة أمريكية جديدة في الولايات المتحدة الأميركية.