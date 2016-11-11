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نتائج صناديق الاقتراع.. «تشعل» أميركا

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نتائج صناديق الاقتراع.. «تشعل» أميركا نتائج صناديق الاقتراع.. «تشعل» أميركا

احتج الآلاف في مدن مختلفة بأنحاء الولايات المتحدة على فوز المرشح الجمهوري دونالد غير المتوقع بانتخابات الرئاسة وانتقدوا تصريحاته خلال حملته بشأن المهاجرين والمسلمين وجماعات أخرى، وفي نيويورك نزل آلاف المحتجين ليل الأربعاء إلى شوارع وسط مانهاتن وشقوا طريقهم إلى برج ترامب حيث يعيش الرئيس في الشارع الخامس (فيفث أفينيو)، وتجمع مئات آخرون في متنزه بمانهاتن وهتفوا "ليس رئيسي".

وذكرت الشرطة أن نحو 6000 شخص عطلوا حركة المرور في أوكلاند بكاليفورنيا، وألقى المحتجون أشياء على شرطة مكافحة الشغب وأضرموا النار في القمامة وسط تقاطع طرق وأطلقوا الألعاب النارية وحطموا واجهات متاجر، وقال شاهد من رويترز إن الشرطة ردت بإلقاء مواد كيماوية مهيجة للأعين على المحتجين.وفي وسط شيكاغو تجمع 1800 شخص تقريبا خارج برج وفندق ترامب العالمي ورددوا عبارات مثل "لا لترمب" و"أميركا لن تكون عنصرية"، وأغلقت شرطة شيكاغو الطرق بالمنطقة مما حال دون تقدم المتظاهرين، ولم ترد تقارير عن اعتقالات أو أعمال عنف، وقالت أدريانا ريزو (22 عاما) في شيكاغو "أشعر بخوف شديد مما يحدث في هذا البلد"، وفي سياتل تعاملت الشرطة مع إطلاق نار أسفر عن سقوط ضحايا قرب موقع الاحتجاجات المناوئة لترامب، وذكرت الشرطة أن الحادث لا علاقة له بالاحتجاجات، وعبر المحتجون عن رفضهم الشديد لتعهد ترامب خلال حملته بإقامة جدار على الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.وتجمع مئات أيضا في فيلادلفيا وبوسطن وبورتلاند في أوريغون ويخطط منظمون لمسيرات في سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وأوكلاند في كاليفورنيا. وقالت الشرطة في أوستن مركز ولاية تكساس إن نحو 400 شخص خرجوا في مسيرة احتجاجا على فوز ترامب، ولم يرد ممثل لحملة ترامب على طلبات للتعليق على الاحتجاجات. وقال ترامب في الكلمة التي ألقاها بمناسبة فوزه إنه سيكون رئيسا لكل الأميركيين وقال "حان الوقت كي نعمل معا كأمة متحدة"، وفي وقت سابق احتشد نحو 1500 من طلاب ومعلمي مدرسة بيركلي الثانوية في منطقة خليج سان فرانسيسكو قبل أن يتوجهوا إلى جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

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