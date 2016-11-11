الأولمبية السعودية: لا تمويل للاتحادات الفاشلة

وضعت الاتحادات الرياضية السعودية برامجها التي ستسير عليها لتحقيق هدف 2022م والتمويل المادي الذي ستقدمه اللجنة الأولمبية للاتحادات مقابل برامجها وخططها الموضوعة والالتزام بها بحضور لجنة تقييم خطط وبرامج الاتحادات برئاسة نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالحكيم بن مساعد والرئيس التنفيذي للجنة المهندس حسام القرشي والمديرين التنفيذيين باللجنة لتحديد مسار وعمل الاتحادات خلال العاميين المقبلين مروراً بدورة الألعاب الآسيوية 2018م بالأندونيسية جاكرتا واستعرض كل اتحاد البرامج التي سينفذها للوصول للهدف المنشود "ذهب 2022" بحضور خبراء عالميين من عدد من الدول إضافة لفريق الاداء الرياضي باللجنة الأولمبية الذي سيتابع تنفيذ هذه البرامج.

وقدمت الاتحادات اسماء اللاعبين المؤمل عليهم لتحقيق الإنجازات وتقييم وضعها من حيث المنشآت والمعسكرات والأجهزة الإدارية والفنية إضافة للميزانيات المالية.

وسبق هذا الاجتماع اقامة عدد من ورش العمل مع الاتحادات لمناقشة وضع الخطط والإستراتيجيات بكل التفاصيل من حيث استقطاب المدربين وتهيئة الملاعب وتحديد الأماكن المناسبة للمعسكرات والعدد المتوقع للاعبين الذين سينضمون لبرامجها كبرنامج النخبة.