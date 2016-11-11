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وزير المالية: إعلان الميزانية في موعدها ومتفائل بخفض العجز

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عبر وزير المالية محمد الجدعان عن تفاؤله بشأن جهود خفض عجز الميزانية الحكومية، لكنه قال إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان عجز العام الحالي المتوقع إعلانه أواخر الشهر القادم مع خطط ميزانية 2017 سيكون أقل من المخطط له، ومع ذلك فأنا متفائل جدا.

وأكد الجدعان على هامش الاجتماع الأول للهيئة الاقتصادية التنموية في أول تصريح له بعد أسبوع من قرار تعيينه وزيرا للمالية، عزم سداد كل المدفوعات المتأخرة للقطاع الخاص في أقرب وقت ممكن. وقال إن المدفوعات المتأخرة تقدر بمليارات الدولارات. وذكر أنه سيتم إعلان الميزانية في موعدها، مؤكدا أن الوزارة ستنتهج مزيدا من الشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن اجتماع الهيئة الاقتصادية والتنموية الأول كان بمثابة ترتيب البيت، والطموح عال جدا بقدرات دول مجلس التعاون التي لديها الامكانات لتكون قوة اقتصادية يحسب لها حساب ويتطلع خلال عشرة أعوام أن تكون القوة السادسة على مستوى العالم.

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