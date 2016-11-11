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مدير جلوب البيئي العالمي يزور مدارس تطوير الرياض

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مدير جلوب البيئي العالمي يزور مدارس تطوير الرياض مدير جلوب البيئي العالمي يزور مدارس تطوير الرياض

زار مدير المكتب التنفيذي لبرنامج جلوب البيئي العالمي د. توني ميرفي متوسطة مجمع الأمير سلطان بمدينة الرياض، وهي إحدى المدارس التي تطبق البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض، والتقى بالمدرسين والمدربين القائمين على برنامج جلوب البيئي في مدينة الرياض.

وكان في استقباله قائد المدرسة وليد الحناكي الذي رحب بالضيف وقدم له تعريفاً بالمجمع ومرافقه وإنجازاته ثم قدم عبدالله الثبيتي مشرف النشاط العلمي بالوزارة عرضاً لجهود الوزارة في الاهتمام بالبيئة مستعرضاً البرامج التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.

واستعرض عبيدالله العصيمي مشرف برنامج جلوب في إدارة تعليم الرياض جهود الإدارة في متابعة المدارس المنفذة للبرنامج مبيناً بعض الإنجازات التي حققتها .

بعد ذلك اطلع د. ميرفي على مشاركة الطلاب في برنامج جلوب مبدياً إعجابه بما أظهره فريق العمل من عمل دؤوب لتحقيق أفضل النتائج العالمية للبرنامج، شاكراً في الوقت ذاته اهتمام المملكة العربية بهذا البرنامج، ووزارة التعليم على رعايته والإشراف عليه.

يذكر أن برنامج التعلم والملاحظات العالمي لإفادة البيئة (جلوب البيئي ) واحداً من أبرز البرامج العلمية التعليمية الدولية في مجال البيئة الذي يعمل فيه الطلاب والمعلمون معاً لفهم أفضل لبيئة الأرض،. وهو برنامج عالمي نوعي يتم الانضمام إليه وفق ضوابط ومعايير دولية وتشارك فيه حتى الآن ١١٥ دولة. وقد انضمت إليه المملكة عام ١٤٢٣، وبلغ عدد المدارس السعودية المشاركة في البرنامج أكثر من 235 مدرسة، أما الطلاب المشاركون في البرنامج فقد وصلوا لأكثر من ٣٠ ألف طالب .

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