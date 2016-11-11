أمين الرياض يدشّن ٣٦ فعالية معرفية في مهرجان «الشارع الثقافي»

قال لـ"الرياض" م. إبراهيم بن محمد السلطان أمين منطقة الرياض: إن الجوانب الإبداعية الثقافية والعلمية والتوعوية تمثل تظاهرة فرح مجتمعي من شأنها أن تسهم في زيادة الجوانب المعرفية والإدراكية لكافة أفرد المجتمع.

وأثنى م. السلطان عقب تدشينه عصر أمس ست وثلاثين فعالية ثقافية في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) ضمن مهرجان الشارع الثقافي الذي تقيمه أمانة الرياض ويستمر لمدة ثمانية أيام أثنى على الجهود الإبداعية التي يقدمها شباب وشابات الوطن نحو بيئة ثقافية شاملة، مؤكداً حرص الأمانة على تطوير مثل تلك الفعاليات لتشمل طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بأكمله في المستقبل.

وخلال حفل التدشين تجول أمين الرياض وعدد من مسؤولي الأمانة وجمع من الزوار على كافة الأجنحة والمنصات المشاركة واستمع إلى شروحات عن تلك المشاركات ودورها في تثقيف وتوعية الزائرين.

ويأتي المهرجان كأول حدث ثقافي يقام في منطقة مفتوحة، والذي يأتي ضمن الروزنامة السنوية للفعاليات التي تقيمها أمانة منطقة الرياض، حيث يضم في طياته العديد من الفعاليات الثقافية والإبداعية، ويأتي متزامنا مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول ١٤٣٨هـ.

ويشمل مهرجان الشارع الثقافي الكثير من الفعاليات الثقافية والقراءة والفن والرسم والنحت وفنون الشوارع والعروض الشعبية، وبحضور متخصصين وفنانين لتلك الفنون، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة ٤،٣٠ عصراً وحتى الساعة ١١مساءً ويشهد المهرجان تقديم العديد من الفعاليات المنوعة والمميزة والتي منها تخصيص لوحة لكتابة كلمة عن وطننا الغالي، والرسم على الجدار، وركن الرسم التجريدي، ركن القراءة، ركن فنون الشوارع ويشمل هذا الركن الرجل الصامت والإنسان الآلي، وهناك ركن الرسم على الرمل، والركن العلمي ابن سينا، وركن صحتك، والركن الشعبي، وركن ثقافة الوقت، وركن استديو الرياضة، وركن الثقافة المرورية، كما تم تخصيص أركان لوسائل الإعلام الجديدة مثل "التويتر، الفيس بوك، الانستجرام، السناب شات.

ورحبت أمانة منطقة الرياض بسكان وزائري العاصمة الرياض خلال الإجازة لزيارة المهرجان والاطلاع على أحد أوجه الثقافة لكافة الفنون الثقافية في عاصمة الثقافة العربية والمشاركة في الفعاليات المصاحبة.

فعالية رياضية

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