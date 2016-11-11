أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الحملة السعودية تنفذ ثلاث محطات متتالية من برنامج «شقيقي بالعلم نعمرها»

Google+ Print
الحملة السعودية تنفذ ثلاث محطات متتالية من برنامج «شقيقي بالعلم نعمرها» الحملة السعودية تنفذ ثلاث محطات متتالية من برنامج «شقيقي بالعلم نعمرها»

قامت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية من خلال برنامجها التعليمي "شقيقي بالعلم نعمرها" بتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان خلال محطاتها الثلاث 20 و21 و22 مستهدفة 2486 طالباً وطالبة. واشتملت هذه المحطات على توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية والأقلام والأدوات الهندسية والفنية التي يحتاجها الطلبة من أبناء الأشقاء السوريين شاملة كافة الفئات العمرية من المراحل الابتدائية وحتى المراحل الثانوية بمقاسات مختلفة تناسب الجميع.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر بن عبدالرحمن السمحان أن برنامج "شقيقي بالعلم نعمرها" يهدف إلى تأمين أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين بالحقيبة المدرسية التي تحتوي على المواد القرطاسية التي تلبي احتياجهم الفعلي من مقومات طلب العلم.

وأفاد أن الحملة راعت في ذلك الحالة المادية الصعبة للأسرة السورية التي لديها أبناء في صفوف الدراسة ولم تتمكن من تأمين المستلزمات المدرسية لهم بسبب ضيق الحال، الأمر الذي على ضوئه حرصت الحملة على تأمين هذه المستلزمات المدرسية التي تكفي الطالب طوال العام الدراسي.

وقال د. السمحان "إن الحملة تتعاون لإيصال هذه المساعدات مع وزارة التربية والتعليم الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي الذين كان لهم الدور الكبير في تنظيم وتسهيل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها"، مؤكداً أن الحملة السعودية مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء اللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم في الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري وفي مختلف المحاور الإغاثية والإنسانية وذلك للتخفيف من معاناتهم و توفير حياه كريمة لهم، وذلك إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية