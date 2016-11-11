الحملة السعودية تنفذ ثلاث محطات متتالية من برنامج «شقيقي بالعلم نعمرها»

قامت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية من خلال برنامجها التعليمي "شقيقي بالعلم نعمرها" بتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان خلال محطاتها الثلاث 20 و21 و22 مستهدفة 2486 طالباً وطالبة. واشتملت هذه المحطات على توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية والأقلام والأدوات الهندسية والفنية التي يحتاجها الطلبة من أبناء الأشقاء السوريين شاملة كافة الفئات العمرية من المراحل الابتدائية وحتى المراحل الثانوية بمقاسات مختلفة تناسب الجميع.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر بن عبدالرحمن السمحان أن برنامج "شقيقي بالعلم نعمرها" يهدف إلى تأمين أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين بالحقيبة المدرسية التي تحتوي على المواد القرطاسية التي تلبي احتياجهم الفعلي من مقومات طلب العلم.

وأفاد أن الحملة راعت في ذلك الحالة المادية الصعبة للأسرة السورية التي لديها أبناء في صفوف الدراسة ولم تتمكن من تأمين المستلزمات المدرسية لهم بسبب ضيق الحال، الأمر الذي على ضوئه حرصت الحملة على تأمين هذه المستلزمات المدرسية التي تكفي الطالب طوال العام الدراسي.

وقال د. السمحان "إن الحملة تتعاون لإيصال هذه المساعدات مع وزارة التربية والتعليم الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي الذين كان لهم الدور الكبير في تنظيم وتسهيل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها"، مؤكداً أن الحملة السعودية مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء اللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم في الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري وفي مختلف المحاور الإغاثية والإنسانية وذلك للتخفيف من معاناتهم و توفير حياه كريمة لهم، وذلك إنفاذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين.