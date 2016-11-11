توسيعات جديدة بقسم الأشعة بمدينة «سلطان الطبية»

دشن المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش، التوسعات الجديدة لقسم الأشعة تزامناً مع اليوم العالمي للأشعة حيث افتتح أمس الأول، توسعات قسم الأشعة في المدينة حيث شملت افتتاح وحدة فحوصات الثدي والكشف المبكر لسرطان الثدي، ووحدة الأشعة بمبنى 2 وإعادة تأهيل وتجهيز وحدة الرنين المغناطيسي للعيادات الخارجية والأشعة المقطعية بالإضافة إلى أجهزة جديدة في وحدة الطب النووي.

وأوضح مدير قسم الأشعة بالمدينة العقيد الطبيب عبدالرحمن الخليفة، أن هذه التوسعات تعد إضافة كمية ونوعية للخدمات التشخيصية والعلاجية التي تقدمها المدينة لمنسوبي وزارة الدفاع في ظل ما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم ولاة الأمر -حفظهم الله- لكل ما من شأنه مزيد من الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة ومواكبة للتطور الذي تشهده المدينة في كافة التخصصات الطبية والتي ستنعكس بالإيجاب على المريض بشكل واضح من حيث جودة الخدمة وسرعتها.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للأشعة هي مناسبة سنوية تحتفل فيها المؤسسات والهيئات العلمية المعنية على مستوى العالم بهذا اليوم، وذلك توعية بأهمية هذا التخصص الحيوي في مجال الطب والصحة ويأتي في ذكرى اول اكتشاف للأشعة السينية X-RAY عام 1895م بواسطة العالم رنتجن.