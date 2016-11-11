مشاركة 64 موهوباً وموهوبة لإعداد جيل من علماء المستقبل في المملكة

يلتحق 64 طالباً وطالبة من صفوة الموهوبين والمبدعين في المملكة، بملتقى النخبة، الذي انطلق الاثنين الماضي، ويستمر حتى 19 صفر الجاري، وتشرف عليه وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ويقام في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

ويهدف ملتقى النخبة إلى ترشيح وتدريب طلاب وطالبات المستويات المتقدمة في مجال الرياضيات والفيزياء والكيمياء ممن تم ترشيحهم عن طريق مشاركاتهم في الملتقيات السابقة، وذلك ضمن التأهيل والتدريب للمشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في 2017م.

ويتم في ملتقى النخبة العمل على تقسيم الطلاب والطالبات لعدة مستويات تدريبية، بإشراف مدربين دوليين ومدربين مركزييّن معتمدين من موهبة، وتقديم أكثر من 90 ساعة تدريبية.

وذكرت "موهبة": نعمل مع وزارة التعليم بشكل مستمر على إعداد البرامج والدورات التدريبية للموهوبين والمبدعين لإكسابهم المهارات العلمية، لإعداد جيل مؤهل من علماء المستقبل؛ لتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة التطور والتنمية في بلادنا الغالية، وتمثيل المملكة خير تمثيل في المحافل العلمية الدولية.

وتكمن الاستفادة الحقيقية من مثل هذه الملتقيات التي تشرف عليها وزارة التعليم و"موهبة"، في تدريب المشاركين على مواد علمية متقدمة، يقوم عليها نخبة من أفضل المدربين الوطنيين والعالميين من دول متعددة لرفع مستوى طلابنا وطالباتنا.