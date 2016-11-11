أخبار عاجلة

الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
تزامنًا مع قرب احتفالات "شم النسيم".. ضبط 2 طن ونصف سمك و"فسيخ" فاسد بالمنيا -
للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«ابن سعيد» يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون

Google+ Print
«ابن سعيد» يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون «ابن سعيد» يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، اجتماعه العاشر بالرياض برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة د. عصام بن سعد بن سعيد رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وأكد ابن سعيد في مستهل الاجتماع الذي عقد أمس الأول، أهمية الارتقاء بعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون والبرامج التي تنتجها، في ظل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لكافة قطاعات الوزارة، وكذلك ما تلقاه من دعم من سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهما الله-، للإسهام في إبراز المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

ورحب د. عصام بالجميع، متمنياً أن تثمر اجتماعات المجلس لما فيه تقدم للهيئة وتطورها.

ثم أَطلع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف نائب رئيس مجلس الإدارة د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب، المجلس على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

عقب ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، ومنها الحساب المالي الختامي للهيئة للسنة المالية 1436 - 1437هـ، وأطلع المجلس على ميزانية الهيئة للسنة المالية القادمة 1438 - 1439هـ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية