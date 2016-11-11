«ابن سعيد» يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، اجتماعه العاشر بالرياض برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة د. عصام بن سعد بن سعيد رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.

وأكد ابن سعيد في مستهل الاجتماع الذي عقد أمس الأول، أهمية الارتقاء بعمل هيئة الإذاعة والتلفزيون والبرامج التي تنتجها، في ظل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لكافة قطاعات الوزارة، وكذلك ما تلقاه من دعم من سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهما الله-، للإسهام في إبراز المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.

ورحب د. عصام بالجميع، متمنياً أن تثمر اجتماعات المجلس لما فيه تقدم للهيئة وتطورها.

ثم أَطلع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف نائب رئيس مجلس الإدارة د. عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب، المجلس على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

عقب ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، ومنها الحساب المالي الختامي للهيئة للسنة المالية 1436 - 1437هـ، وأطلع المجلس على ميزانية الهيئة للسنة المالية القادمة 1438 - 1439هـ.