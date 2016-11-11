السفير السويدي يطلع على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، سفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون.

واطلع السفير السويدي على ما يقدمه المركز من أعمال إغاثية وإنسانية، ومنها الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم، خاصةً في اليمن، وما قامت به المملكة من جهود كبيرة تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين.

وأثنى السفير على الآلية التي يعمل بها المركز وإعداده وتنسيقه للبرامج الإغاثية، وما شاهده من إنجازات للمركز وما يقدمه من خدمات إنسانية، مبدياً استعداد مملكة السويد للتعاون مع المركز في سبيل تحقيق أهداف المركز النبيلة.